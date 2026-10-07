Avec Ticket Refund+, Flightright s’attaque au remboursement des frais de réacheminement

Flightright a déjà accompagné 17 millions de voyageurs et obtenu plus de 700 millions d'euros auprès des compagnies aériennes - DepositPhotos.com, @Vaupy1
Lorsqu’un vol est annulé, la compagnie aérienne doit proposer au passager le choix entre le remboursement de son billet et un réacheminement vers sa destination finale, dans des conditions comparables et sans frais supplémentaires.
Mais dans certaines situations, le voyageur peut se retrouver à devoir chercher lui-même une solution pour poursuivre son trajet.
Les dépenses peuvent concerner un nouveau vol, un trajet en train ou en bus, une voiture de location ou encore un covoiturage.
Des frais qui atteignent en moyenne 224,57 euros par passager lors d’une perturbation de vol, selon Flightright.
Le spécialiste de l’indemnisation des passagers aériens vient donc de lancer Ticket Refund+ en complément de son activité d’accompagnement des demandes d’indemnisation.
Mais dans certaines situations, le voyageur peut se retrouver à devoir chercher lui-même une solution pour poursuivre son trajet.
Les dépenses peuvent concerner un nouveau vol, un trajet en train ou en bus, une voiture de location ou encore un covoiturage.
Des frais qui atteignent en moyenne 224,57 euros par passager lors d’une perturbation de vol, selon Flightright.
Le spécialiste de l’indemnisation des passagers aériens vient donc de lancer Ticket Refund+ en complément de son activité d’accompagnement des demandes d’indemnisation.
Indemnisation et remboursement : deux démarches différentes
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Le remboursement du transport de remplacement constitue une démarche différente de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen.
Pour une annulation, l'indemnisation peut atteindre 250, 400 ou 600 euros, selon la distance du vol et sous réserve que les conditions soient réunies. Elle peut notamment ne pas être due lorsque l’annulation est liée à des circonstances extraordinaires.
Le droit au réacheminement, lui, ne disparaît pas pour autant du fait de circonstances extraordinaires. La compagnie doit toujours proposer une solution permettant au passager de rejoindre sa destination dans les conditions prévues par la réglementation.
Ticket Refund+ vise donc les situations dans lesquelles le passager a dû organiser et payer lui-même un transport de remplacement.
Flightright demande alors le remboursement de ces dépenses auprès de la compagnie, sur présentation des justificatifs. « Jusqu'à présent, un passager contraint d'avancer le coût d'un nouveau vol ou d'un train devait souvent se battre sur deux fronts : obtenir son indemnisation et récupérer les frais engagés pour poursuivre son voyage.
Avec Ticket Refund+, nous traitons désormais les deux démarches simultanément », explique Jan-Frederik Arnold, PDG de Flightright.
Pour une annulation, l'indemnisation peut atteindre 250, 400 ou 600 euros, selon la distance du vol et sous réserve que les conditions soient réunies. Elle peut notamment ne pas être due lorsque l’annulation est liée à des circonstances extraordinaires.
Le droit au réacheminement, lui, ne disparaît pas pour autant du fait de circonstances extraordinaires. La compagnie doit toujours proposer une solution permettant au passager de rejoindre sa destination dans les conditions prévues par la réglementation.
Ticket Refund+ vise donc les situations dans lesquelles le passager a dû organiser et payer lui-même un transport de remplacement.
Flightright demande alors le remboursement de ces dépenses auprès de la compagnie, sur présentation des justificatifs. « Jusqu'à présent, un passager contraint d'avancer le coût d'un nouveau vol ou d'un train devait souvent se battre sur deux fronts : obtenir son indemnisation et récupérer les frais engagés pour poursuivre son voyage.
Avec Ticket Refund+, nous traitons désormais les deux démarches simultanément », explique Jan-Frederik Arnold, PDG de Flightright.
Des règles européennes appelées à évoluer
La question du réacheminement devrait par ailleurs prendre davantage d’importance dans les prochaines années.
Un nouveau règlement européen adopté en septembre 2026 prévoit notamment qu’un passager puisse organiser lui-même son réacheminement si la compagnie n’a pas proposé de solution dans les trois heures après sa demande.
Les frais nécessaires, raisonnables et appropriés pourraient alors être remboursés, dans une limite fixée à 400% du prix du billet.
Cette disposition ne s’applique toutefois pas encore : le règlement entrera en vigueur le 22 octobre 2026, mais ses nouvelles règles seront applicables à partir du 23 octobre 2027.
En attendant, les passagers doivent notamment conserver les justificatifs de leurs dépenses lorsqu’ils ont dû organiser un transport de remplacement.
Un nouveau règlement européen adopté en septembre 2026 prévoit notamment qu’un passager puisse organiser lui-même son réacheminement si la compagnie n’a pas proposé de solution dans les trois heures après sa demande.
Les frais nécessaires, raisonnables et appropriés pourraient alors être remboursés, dans une limite fixée à 400% du prix du billet.
Cette disposition ne s’applique toutefois pas encore : le règlement entrera en vigueur le 22 octobre 2026, mais ses nouvelles règles seront applicables à partir du 23 octobre 2027.
En attendant, les passagers doivent notamment conserver les justificatifs de leurs dépenses lorsqu’ils ont dû organiser un transport de remplacement.