Avec Ticket Refund+, Flightright s’attaque au remboursement des frais de réacheminement

La question du réacheminement devrait par ailleurs prendre davantage d’importance dans les prochaines années.



Un nouveau règlement européen adopté en septembre 2026 prévoit notamment qu’un passager puisse organiser lui-même son réacheminement si la compagnie n’a pas proposé de solution dans les trois heures après sa demande.



Les frais nécessaires, raisonnables et appropriés pourraient alors être remboursés, dans une limite fixée à 400% du prix du billet.



Cette disposition ne s’applique toutefois pas encore : le règlement entrera en vigueur le 22 octobre 2026, mais ses nouvelles règles seront applicables à partir du 23 octobre 2027.



En attendant, les passagers doivent notamment conserver les justificatifs de leurs dépenses lorsqu’ils ont dû organiser un transport de remplacement.