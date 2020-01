Avec Xiaomi, des pixels à la pelle un smartphone époustouflant en mode photo

Doté de pas moins de cinq modules photo, le Mi Note 10 du fabricant chinois bat un record avec son capteur de 108 millions de pixels !

Rédigé par Bernard MOULIN le Jeudi 16 Janvier 2020

Apple, qui a longtemps dominé le marché mondial des smartphones, doit se faire une raison : il n’est plus le leader de la spécialité.



D’abord dépassés par les Galaxy du Coréen Samsung en termes de ventes mondiales, ses iPhone le sont aussi désormais par les produits de Huawei, passé numéro deux. Et le podium n’est peut-être pas définitivement figé, car une autre marque chinoise, b[Xiaomi, arrive à grandes enjambées sur les talons du constructeur américain.]b



Encore relativement peu connu en France, Xiaomi (prononcer Chiaomi) n’a réellement commencé à distribuer ses produits en Europe qu’en 2018 après avoir commencé par cartonner dans toute l’Asie.



Depuis, il met les bouchées doubles et a ouvert une boutique au 39, boulevard de Sébastopol à Paris. Elle est à l’enseigne Mi, son logo. Outre des téléphones mobiles, Xiaomi fabrique et commercialise des tablettes, des montres connectées, des équipements audio, des accessoires de jeu vidéo, des routeurs, des téléviseurs, des caméras miniatures et même des trottinettes électriques.







Champion pour la photo la marque se signale avec une politique de prix agressive et des produits qui, dans le domaine des smartphones en tout cas, n’ont pas grand-chose à envier à ceux de la concurrence. Le démontre avec éclat son Mi Note 10 qui s’affiche à 549 € et présente des caractéristiques époustouflantes.



Dans un domaine où le plagiat fait souvent florès, ce modèle semble être, au premier coup d’œil la copie conforme, du P30 Pro de Huawei avec son bel écran Amoled de 6,4 pouces et, en haut, sa petite encoche en forme de goutte d’eau. Mais ne pas se fier aux apparences, le dernier-né de Xiaomi ne ressemble à personne en matière de prises de vues : là où les mieux équipés de ses concurrents disposent de trois objectifs à l’arrière, lui en arbore cinq, attestant que la photo est résolument son argument majeur. Il y a là deux téléobjectifs (de 2x et 5x), un grand-angle équivalent à un 16 mm, un objectif macro et, surtout, un faramineux module de 108 mégapixels ouvrant à f/1,7. C’est indiscutablement le point fort du Mi Note 10 : réaliser des clichés de 12 032 x 9024 pixels, aucun smartphone n’avait pu faire ça avant lui.



L’autonomie, qui atteint allègrement les 3 jours en utilisation standard grâce à sa batterie de 5 260 mAh, est un autre point fort de ce modèle qui frôlerait la perfection s’il était doté d’un processeur un peu plus musclé et si un logement pour carte mémoire permettait d’ajouter du stockage aux 128 ou 256 Go – tout de même confortables – de l’espace interne. Quoi qu’il en soit, à ce niveau de prix, le Mi Note 10 est sans rival.



