Aviation d'affaires : l'ACJ TwoTwenty a effectué son 1er vol

L'ACJ TwoTwenty est un avion important pour Airbus, car non seulement c'est un appareil permettant des vols intercontinentaux (10 500 km et 12 heures de vols), mais il est doté d'espaces singuliers.



L'appareil est le seul avion d'affaires doté de six larges espaces de vie VIP, d'environ 12m2 chacun, et se situe dans la même branche de prix qu’un avion d’affaires ultra-long-courrier.



Il sera livré à Comlux dans les prochaines semaines et sera équipé d'une cabine VVIP par COMLUX à Indianapolis, aux États-Unis, suite à la livraison. Comlux a été sélectionné comme partenaire exclusif pour l'aménagement des 15 premiers ACJ TwoTwenty.