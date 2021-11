Simon Rochefort : l'aviation d'affaires explose partout dans le monde 🔑

TourMaG.com - Vous avez constaté ce phénomène l’été dernier. C’est encore le cas aujourd’hui ?



Simon Rochefort : Ça reste ! VistaJet, compagnie mondiale qui a des jets privés sur les quatre continents a vu au troisième trimestre 2021 Nice comme l’aéroport le plus fréquenté au monde et Paris en 3eme position. C’est exceptionnel.



On se rencontre aujourd’hui entre Français et on peut se le dire : il y a un essor et un jugement de nos clients qui dit : oui il fait bon venir en France et je crois que pour une fois on pourrait s’en réjouir.



TourMaG.com - Quel est l’autre aéroport dans votre TOP 3 ?



Simon Rochefort : C’est Londres, capitale économique mondiale.



TourMaG.com - Les Etats-Unis repartent très fort aussi pour vous ?



Simon Rochefort : Dès le jour de l’annonce de la réouverture nous avons eu une demande inimaginable ! Si je devais faire un parallèle je vous dirais que c’est comme quand le Président Macron annonce qu’il faut une troisième dose, nous avons été le « Doctolib » de l’aviation privée à ce moment-là .



TourMaG.com - Nous avons dû pour ce vol vers Londres remplir des formalités longues et complexes. Avez-vous constaté des baisses significatives de demandes en raison des difficultés d’accès de certains pays ?



Simon Rochefort : Sans aucun doute il y a un déclin significatif pour aller en Angleterre. Brexit plus Covid, les gens nous disent : C’est trop.



La Chine également. Avec ce pays, on est pour l’instant au niveau des restrictions, quasiment dans le paranormal. Je n’ai pu en tout et pour tout ne faire qu’un seul vol en Chine depuis un an et demi et dans des conditions très compliquées.



En termes de volumes et vu la place de ce pays dans l’échiquier mondial c’est ce qui me surprend le plus.