Appli mobile TourMaG



Aviation d’affaires : j'ai testé pour vous l'expérience V.I.P avec VistaJet nouveau Bombardier Global 7500 de VistaJet

Envoyer à un ami Version imprimable Partager cet article

Grands patrons, stars du show biz, princes ou tout simplement "catégories (très) aisées ", ils veulent se déplacer vite, bien et avec un minimum de contraintes. A condition bien sûr d’y mettre le prix, l’aviation d’affaires répond parfaitement à toutes ces exigences et surclasse dans tous les domaines les compagnies régulières.

A quoi ressemble un vol en jet privé ?



Rédigé par Christophe Hardin le Lundi 15 Novembre 2021

TourMaG a eu le privilège d’embarquer à bord du tout nouveau Bombardier Global 7500 de la compagnie VistaJet, l'un des tous premiers opérateurs dans le monde de l’aviation d’affaires.



Une expérience d’un vol ou tout n’est que luxe et volupté.



C’est au Bourget que nous avions rendez-vous pour ce vol en direction de Londres. Cet aéroport, le plus important d’Europe pour ce qui est de l’aviation d’affaires est aussi celui le plus facilement accessible depuis le centre de Paris. Et même s’il devait y avoir un contretemps sur le trajet, no stress, l’avion ne partira pas sans vous.



L’accueil des voyageurs se fait dans des salons surplombant le tarmac. Hôtesses stylées, petits fours, canapés confortables... Ici on ne patiente pas, on donne ses instructions pour l’heure de départ. Un personnel avenant récupère vos passeports et documents nécessaires en vous offrant une boisson et c’en est fini des formalités.

La formule ‘’embarquement immédiat’’ est ici une réalité Seul le passage de la sureté ne transige pas et vous ramène au simple statut de passager. VIP ou pas, vous enlèverez votre ceinture et veste, vos chaussures aussi s’il le faut.



Mais bien sûr ici au Bourget, on est très loin des files que l’on voit en ce moment dans les grands aéroports parisiens et le passage du contrôle ne prend qu’une petite minute.



Pour ceux qui le souhaitent, entre leur arrivée au Bourget et leur présence à bord il peut ne se passer que quelques minutes. La formule ‘’embarquement immédiat’’ est ici une réalité.



Notre avion, le Global 7500 est le dernier né du constructeur canadien Bombardier. Ce bi-réacteur racé affiche des performances remarquables : avec une autonomie de plus de 14 000 kilomètres, il peut rallier directement Paris à Los Angeles, Miami à Delhi ou encore Londres à Honolulu. Il est aussi le jet d’affaires le plus rapide du monde.



Il peut transporter jusqu’à 14 passagers mais « notre moyenne de remplissage est environ de 6 personnes » nous confiera Simon Rochefort, vice-président en charge des ventes de VistaJet.

Des hôtesses formées dans une prestigieuse école anglaise de majordomes L’accueil à bord est assuré par deux élégantes hôtesses.



Formées dans une prestigieuse école anglaise de majordomes, et comme tous les personnels de cabine de VistaJet, elles sont également expertes en vins et spiritueux et initiées au comportement des enfants et à la cohésion familiale.



La cabine offre plusieurs espaces tous très luxueux : un espace « Club » avec sièges en cuir et tables escamotables, un espace « Entertainment » doté d’un canapé, et une suite privative avec lit double, fauteuil, bibliothèque et toilettes.



Dans chacun des espaces, des téléviseurs grand écran et des hublots ultra larges.



A l’avant, une partie de la cabine est réservée à l’équipage commercial qui dispose des meilleurs équipements pour préparer et servir à bord une cuisine raffinée à partir des menus élaborés par des chefs étoilés.



Et pour d’éventuels compagnons de voyage à quatre pattes : trousses de voyage, tapis de couchage et menus « VistaPet » équilibrés et élaborés par des vétérinaires réputés.

L’avion bien sûr offre la possibilité de rester connecté Confortablement installés dans un large fauteuil en cuir avec un verre de champagne servi à parfaite température, le roulage ne prend que quelques minutes et Paris s’éloigne dans le couchant. Cap vers l’Angleterre.



Ambiance tamisée dans une cabine avec une pressurisation optimisée et silencieuse grâce à l’architecture des moteurs " Passport" de General Electric pour garantir un bruit minimum. L’ambiance est propice à la conversation et au travail.



L’avion bien sûr offre la possibilité de rester connecté avec le monde grâce à la bande KA, une connexion internet ultra rapide permettant d’organiser facilement visio conférences et partages de dossiers volumineux.



Malgré la brièveté du vol, l’équipe de VistaJet tenait à nous offrir l’expérience d’un diner. En quelques minutes et grâce au savoir-faire de l’équipage, l’espace Club de l’avion se transforme en salle à manger avec une table dressée et napée. Le service est digne des meilleurs restaurants.



Après 50 minutes de vol, notre avion se pose en douceur au sud-ouest de Londres sur l’aéroport de Farnborough, totalement dédié à l’aviation d’affaires.



Privilège du passager VIP une aimable douanière britannique monte à bord pour contrôler passeport et pass sanitaire. En une minute, les formalités d’arrivée sont réglées.



Il est 18h00 heure locale et nous sortons de l’aéroport. Comble du luxe grâce à ces Anglais qui ne font rien comme tout le monde, il est l’heure à laquelle nous sommes partis.



Retour sur British Airways au départ d’Heathrow . b[Files d’attente, roulage au sol interminable, siège étroit et menu unique composé d’un verre d’eau et quelques chips. ]

Arrivée à Roissy, re-files d’attentes… Le rêve est fini.



Lu 166 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > American Express : "les réunions en présentiel retrouveront leur niveau pré-covid d'ici un à deux ans" Hertz lance une formule de location pour les PME