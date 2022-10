Azamara nomme David Duff en tant que directeur général Royaume-Uni

La compagnie de croisières haut de gamme Azamara annonce une restructuration de son équipe de vente basée au Royaume-Uni, pour soutenir la croissance du marché et renforcer la confiance avec ses partenaires commerciaux de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).



La compagnie vient ainsi de nommer David Duff, son ancien directeur commercial international, au poste de directeur général, Royaume-Uni.



Il devra concentrer ses efforts sur " le développement du marché britannique, la stimulation de la croissance et la fourniture d'un leadership visible sur le marché ", indique le Groupe dans un communiqué.



Il dirigera l'ensemble de l'équipe britannique et travaillera en étroite collaboration avec les équipes mondiales basées à Miami, qui fournissent un soutien opérationnel quotidien à tous les marchés internationaux.



" Le Royaume-Uni s'avère être un marché de premier plan pour nous d'année en année, et maintenant avec une équipe de vente renforcée, nous pouvons étendre encore plus notre portée, visiter plus de partenaires de voyage et distribuer des produits sur plus de canaux ", a déclaré David Duff, alors qu'Azamara vient de connaître sa meilleure année jamais enregistrée au Royaume-Uni.