Azamara propose une croisière de 5 mois autour du monde

D'autres expériences immersives seront disponibles, dont un séjour sur une île de la Grande Barrière de Corail, avec des excursions en bateau à fond de verre et de la plongée en apnée pour voir de près la faune.



Mais aussi un voyage dans les rues pavées de Transylvanie, en Roumanie, pour découvrir la vie de Vlad l'Empaleur, qui a inspiré le Dracula de Bram Stoker ; ou encore une exploration des églises centenaires taillées dans la roche et des « cheminées de fées » fantaisistes de la Cappadoce, en Turquie, avec hébergement dans un hôtel troglodyte.



Ce tour du monde comprend " plus de 22 000 $ d'équipements exclusifs, y compris les soirées AzAmazing de la société - conçues pour connecter les clients à la culture locale de la destination - 7 000 $ de crédit à bord, un voyage en avion en classe affaires, un séjour à l'hôtel avant le voyage et un gala, l'accès aux événements exclusifs World Voyage, un forfait boissons haut de gamme pour deux, et plus encore. Des excursions à terre et des excursions terrestres d'une nuit seront disponibles à un prix supplémentaire ", ajoute Azamara dans un communiqué.



Les réservations sont actuellement ouvertes aux membres Azamara Circle Loyalty uniquement, et seront ouvertes à tous le 7 décembre 2021.