Royal Caribbean Cruises Line propose le report jusqu'à 2 jours avant le départ

Face au COVID-19, et à l'attentisme des clients, Royal Caribbean Cruises Line permet à ses passagers d'annuler leur croisière plus facilement dans un délai de deux jours au plus tard avant le départ.



La politique « Cruise With Confidence » permet aux passagers des marques Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara et Silversea d'annuler jusqu'à 48 heures avant leur croisière.



Les passagers recevront un crédit correspondant au montant complet de la croisière annulée, utilisable sur tout autre itinéraire de leur choix en 2020 ou 2021. La politique s'applique sur toutes les réservations de croisières déjà effectuées ou à venir avant le 31 juillet 2020.



« Notre politique précédente fixait des délais supérieurs pour l'annulation d'une croisière, ce qui pouvait être source de stress inutile », a déclaré Richard Fain, Président et Directeur Général du groupe américain avant d'ajouter « Essayer de deviner un mois ou plus à l'avance quels seront les sujets de préoccupation concernant le coronavirus ou tout autre sujet peut être difficile pour les experts, et encore moins pour une famille se préparant à partir en vacances .»