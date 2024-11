BCD Travel : de plus en plus de missions pour les travel managers

Cette enquête démontre à quel point les travel managers deviennent essentiels pour le succès des organisations,

Ils gèrent des relations complexes avec les parties prenantes, favorisent la durabilité et prennent des décisions basées sur des données qui s’alignent avec les objectifs commerciaux globaux. Chez BCD, nous nous engageons à fournir aux travel managers les outils, la technologie, les recherches et le soutien nécessaire pour relever ces nouveaux défis. »

Les travel managers collaborent principalement avec les équipes des finances et des achats,. La, 71% des équipes de voyages étant impliquées dans des projets multi-départements, ce qui reflètedans les initiatives à l’échelle de l’entreprise.Ces dernières années, l'engagement avec les équipes de finance, de durabilité et de sécurité a connu la plus forte augmentation, alignant la gestion des voyages avec le contrôle des coûts, la responsabilité environnementale et la sécurité des employés.a déclaré Jorge Cruz , vice-président exécutif des ventes et du marketing global chez BCD.