Bande dessinée Salomé : Raf, le dessinateur de Léa sort le tome 2 ! La BD d'aventure qui initie à l'astrophysique !

Raphaël Thomas, plus connu sous le pseudo Raf, graphiste chez TourMaG.com vient de sortir le tome 2 de la bande dessinée Salomé. Intitulé "La Lumière du désert", ce nouvel opus plongera les lecteurs dans l'univers des exoplanètes. Cette fois nos jeunes héros trouveront-ils une trace de vie extraterrestre ?

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 6 Janvier 2021





Raf, de son vrai nom Raphaël Thomas, graphiste chez TourMaG.com et dessinateur de tome de 2 de la bande dessinée "Salomé" qui initie à l'astrophysique.



"Je prends un grand plaisir à m'inspirer de mes 2 filles pour créer des personnages variés et sympathiques auxquels chaque enfant pourra s'identifier, enfin j'espère..." lance l'illustrateur.



Nos jeunes héros : Aliénor, Margaux, Eléa, Kalie, Noam et Victor sont en effet de retour.



Nous retrouvons la joyeuse bande d'amis du tome 1 pour une aventure qui les emmènera de Suisse au Chili. Les scientifiques en herbe vont découvrir l'un des plus grands observatoires astronomiques du monde au cœur du désert d'Atacama. Rien que ça !



Après avoir aidé les chercheurs à détecter la première exo-Terre (Tome 1), les voici embarqués dans une nouvelle aventure à travers laquelle ils vont pouvoir approfondir leurs connaissances sur les exoplanètes et partir à la recherche d'une trace de vie extraterrestre.



Si le scénario et les dessins se veulent attractifs pour toucher les 7 - 11 ans, ne vous méprenez pas, cette BD est un véritable ouvrage scientifique.



Son contenu comme pour le premier tome a été validé par un comité de chercheurs du département d'astronomie de l'Université de Genève, dont fait notamment partie Didier Queloz, prix Nobel de physique en 2019 pour la découverte avec Michel Mayor de la première exoplanète.



Des illustres astrophysiciens que vous retrouvez bien sûr dans l'histoire.



Pour aller plus loin, un kit pédagogique est également mis à disposition des enseignants intéressés par le projet.





Pour commander les bandes dessinées : "Salomé Tome 1 : Enquête d'exoplanètes"

"Salomé Tome 2 : La Lumière du désert".



Rendez-vous sur https:bdsalome.com



Prix : 20 €



Les bandes dessinées sont éditées par la maison d'édition associative l'Agora d'Hypatie, qui a pour mission de donner accès aux sciences et à la recherche scientifique au grand public.



