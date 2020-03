Baux-de-Provence : "Dalí, l’énigme sans fin", une expo hypnotisante aux Carrières de Lumières

La nouvelle création de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi revient sur les différentes facettes de l’artiste : de ses recherches initiales impressionnistes et cubistes à ses œuvres mystiques aux thématiques religieuses en passant par sa période surréaliste et ses rapports à la scène, à la photographie et au cinéma.



Pendant une quarantaine de minutes, l'exposition révèle les miroirs de la pensée du peintre dans une atmosphère presque hypnotique.



L’ensemble de l’exposition numérique est rythmé par les musiques de Pink Floyd (The Dark Side of the Moon, The Wall) pour immerger le visiteur dans un univers planant, paisible ou troublant.



" Cette rétrospective, associée à la musique du groupe légendaire des années 1960, propose un voyage hors du temps qui réveille l’inconscient où l’oeuvre de Dalí reste un mystère et une énigme sans fin ".