Belgique : feu vert de l'UE pour les prêts de remboursement des avoirs Corona

Les organisateurs de voyages belges vont bientôt disposer de ces prêts

Les organisateurs de voyages belges vont bientôt pouvoir disposer d’un prêt spécifique, qui leur permettra de rembourser les avoirs émis dans le cadre de la pandémie de coronavirus, et non encore utilisés. La Commission européenne a donné le feu vert pour le système de demande de prêts aux organisateurs avant le 30 novembre 2021. Si la demande est acceptée, ils recevront les fonds au 20 janvier prochain et devront procéder au remboursement au plus tard le 31 janvier 2022.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Lundi 29 Novembre 2021

Lu 106 fois