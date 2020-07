Boomerang Voyages revient en Tunisie dès le 1er août 2020

Boomerang Voyages annonce le lancement de son offre en, dès le, avec une cinquantaine de produits, dont Club Coralia One Resort Aqua Park & Spa 4*, ouvert jusqu’au 31 octobre 2020.Au programme : cours de cuisine, de danse, soirée White et accès à un Aqua Park composé de 4 toboggans et de 3 piscines extérieures. Le club est entouré d'un parc paysager de 18 hectares.Les arrivées pourront être organisées depuis l’aéroport de Tunis ou de Monastir, laissant ainsi une plus large latitude d’options aériennes.Prix d’appel : 295€ en 4J/3N