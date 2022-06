Bordeaux - Nantes : Le Train prévoit de se lancer sur les rails en 2023

Un nouvel opérateur ferroviaire va se lancer sur les rails français dans le cadre de l'ouverture à la concurrence.



Son nom : le Train. Son concept proposer un train dit "à grande vitesse" pensé pour les Régions, explique le site de l'opérateur privé.



"2h52 pour faire Bordeaux / Nantes c’est une bonne idée non ? Aujourd’hui à titre de comparaison, il faut 4h50 en passant par Paris. Mais se déplacer plus vite n’est pas la seule attente exprimée par les voyageurs" précise le Train.



Les premières rames aux couleurs de cette nouvelle compagnie ferroviaire devraient circuler au second semestre 2023 entre Bordeaux et Nantes, selon l'Usine Nouvelle.