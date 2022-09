Boris Reibenberg : « Il est de plus en plus compliqué pour les agences d'obtenir une RC Pro ! »

Cette situation inquiète le Président du Groupe Présence. « Si l'APST (qui garantit plus de deux tiers des opérateurs touristiques en France, ndlr) doit faire face à un nouveau gros sinistre, au-dessus de 10M€, elle meurt. C'est très grave. Et pourtant, 10M€ ce n'est rien, ça peut être 3 ou 4 dossiers à 2 ou 3M€ », s'inquiète-t-il.



« Il faut défendre et protéger l'APST, parce que si elle n'est plus là, plus personne n'aura de travail dans le tourisme.



Les autres garants ne pourront pas absorber les opérateurs et l’État ne soutiendra pas éternellement cette association. Regardez ce qu'il se passe avec la réassurance publique que l'on attend comme l'arlésienne !



Et puis les autres assureurs pourraient finir par porter plainte au niveau européen pour concurrence déloyale, si l'APST ne s'aligne pas sur les critères de solvabilité comme n'importe quel assureur ».



Inquiet quant au sort du fonds de garantie, Presence a depuis dix ans régulièrement proposé à l'APST de s'associer, notamment au moment de la faillite de Thomas Cook. « Nous n'avons jamais eu de retour à nos courriers », déclare Boris Reibenberg.



Durant la pandémie, Presence a également envisagé de lancer sa propre garantie financière. « Un projet doit avoir des raisons. Pour l'heure, wait and see... », conclut Boris Reibenberg.