Exploris, un ex-Ponant lance sa compagnie de croisière

Ce navire, Exploris One (laissant augurer que la flotte va s’agrandir) peut embarquer un maximum de 140 passagers (idéalement 120 sur certains itinéraires) dans ses 60 cabines et 12 suites. Construit en 2008, l’actuel Silver Explorer a été rénové en 2018 et le sera encore une fois pour les parties communes (restaurant, lounge et bar) avant sa mise en service sous pavillon français et sous son nouveau nom en décembre 2023.



Il compte 7 ponts pour y accueillir les cabines, le grand restaurant, le salon panoramique, le lounge, le grill, mais aussi un spa-fitness, une salle de conférence et un cabinet médical.



Il est équipé des dernières innovations tant en propulsion, en alimentation électrique, en traitement des fluides et des déchets, en dispositif sanitaire…. pour satisfaire les critères les plus exigeants en matière de croisière durable tendant vers le 0 émission de carbone.