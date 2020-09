Brigitte Bloch élue Présidente de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole elle succède à Stéphan Delaux

Brigitte Bloch a été élue Présidente de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM) et remplace Stéphan Delaux.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 11 Septembre 2020

Brigitte Bloch a été élue jeudi 10 septembre 2020 au sein du Bureau, Présidente de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM). Elle succède à Stéphan Delaux, qui a présidé la structure durant les 19 dernières années.



Diplômée de Sciences-Po Bordeaux, Brigitte Bloch a d’abord mené sa carrière au sein de plusieurs collectivités locales en Ile-de-France, dans le Nord et en Aquitaine.



Elle a ensuite dirigé le Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine pendant 16 ans, jusqu’à la fusion dans le CRT Nouvelle-Aquitaine en juin 2017.

Brigitte Bloch a consacré une grande partie de sa carrière au développement régional et national de l’oenotourisme, et a notamment accompagné les actions de promotion et de développement de la filière au sein du cluster dédié d’Atout France et en tant que vice-présidente du Conseil supérieur de l’oenotourisme.



Elle est également Conseillère municipale déléguée au tourisme et à l'économie du vin, Vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge du tourisme, des événements et des équipements métropolitains.

