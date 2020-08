Brittany Ferries : le Galicia entrera dans la flotte en décembre 2020

D’une longueur de 215 mètres, ce ferry-croisière sera le plus grand de la flotte Brittany Ferries. Il est actuellement en phase finale de construction au chantier naval CMJL de Weihai en Chine.



Les essais à quai et en mer sont terminés ; le navire quittera la Chine début septembre pour un long voyage d’un mois et de presque 20 000 kilomètres vers la France. À son arrivée, après des essais de rampes dans les ports, le navire entrera en cale sèche pour effectuer les derniers travaux.



En novembre, les équipages seront formés ; le Galicia accueillera ensuite ses premiers passagers en décembre 2020.



" Je suis ravi d’annoncer l’arrivée de ce tout nouveau navire. Cette annonce est, pour nos équipes à bord comme à terre et nos clients, une excellente nouvelle pleine d’espoir , a déclaré Christophe Mathieu, Président du Directoire Brittany Ferries.



Nous avons investi dans des navires neufs. Si nous recevons l’aide nécessaire pour traverser cette période difficile, Brittany Ferries, à l’histoire si singulière, connaîtra un très bel avenir ".



Le Galicia est le premier navire d'une nouvelle série. Il sera rejoint par les navires le Salamanca au printemps 2022 et le Santoña en 2023.



Sa décoration, ses restaurants, son bar sont inspirés par les charmes de la Galice.



Côté services, un petit-déjeuner continental et un dîner sont inclus dans le prix de la traversée.



A bord également, le restaurant Azul, la Taverne à Tapas, des cabines spacieuses avec salle de bain privative, toutes équipées de TV, VOD, de matelas et de surmatelas, ainsi qu'un salon privé VIP sur réservation.



Le Galicia, par sa grande taille, offre également une très grande terrasse aménagée au pont dix, trois salles de jeux pour les enfants dont une salle en extérieur, de nombreux salons, restaurants et bar et deux grandes boutiques.



Un bureau de tourisme virtuel permet de découvrir les destinations de vacances proposées. Des kiosques interactifs donneront les détails sur les services et prestations proposés à bord et guideront les passagers.