Grande-Bretagne, Irlande, Espagne : Brittany Ferries recentre sa production en 2021

A noter que la compagnie a mis en place un protocole sanitaire rigoureux et que " les larges espaces à bord - cabines, ponts extérieur et lieux de restauration - permettent de respecter la distanciation physique nécessaire et la sécurité sanitaire des passagers ainsi que de l'équipage ", précise-t-elle dans un communiqué.



Parmi les mesures : embarquement et débarquement échelonnés pour éviter les files d'attente dans les escaliers et le garage, réservation d'une cabine ou d'un siège obligatoire pour toutes les traversées, gel hydroalcoolique à disposition dans l'ensemble des espaces passagers, nettoyage renforcé au moyen de nettoyants virucides effectué pendant et entre les traversées, mesures de distanciation physique dans toutes les zones collectives, offre de restauration et espacement des tables adaptés dans les restaurants et bars... De plus, l'air diffusé à bord, y compris dans les cabines, provient de l'extérieur du navire.



Par ailleurs, Brittany Ferries poursuit le renouvellement de sa flotte avec l'arrivée d'un nouveau navire, le Galicia, à partir de décembre 2020.



Ce nouveau ferry-croisière assurera deux rotations hebdomadaires entre Portsmouth au Royaume-Uni et Santander au Nord de l'Espagne et une rotation par semaine entre Cherbourg et Portsmouth.



D'une longueur de 215 mètres et pouvant accueillir 1 015 passagers, il sera rejoint par ses sisterships Salamanca au printemps 2022 et Santoña en 2023.