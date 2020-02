Brussels Airlines, Austrian, Eurowings : Lufthansa fait son ménage de printemps

L’autre annonce du groupe Lufthansa se trouve du côté de sa filiale autrichienne.



A partir du 1er avril 2020, Austrian Airlines va réorganiser sa direction et se séparer d'un tiers de ses effectifs.



90 postes de management sur 300 seront supprimés dans le cadre d’un vaste plan d’économies, d’après un communiqué de la compagnie autrichienne.



« Les changements dans l’équipe de direction nous aideront à gagner en force et à nous maintenir dans la situation actuelle du marché » , indique le P-DG d’Austrian, Alexis von Hoensbroech.



« Ce n’est qu’avec une gestion solide et une structure allégée que nous pourrons faire de la compagnie une société viable et tournée vers l’avenir » , ajoute-t-il.



En fin d’année 2019, Austrian Airlines avait aussi annoncé qu’elle prévoyait de supprimer 800 postes d’ici 2021, sur les 7 000 employés qu’elle compte.



Enfin, la low cost du groupe LH, Eurowings, vient de confirmer la fermeture à l’hiver prochain de sa base de Munich. Une fermeture en accord avec la décision prise en 2019 par Lufthansa d’arrêter les vols de sa low cost sur le long-courrier.



Activités et personnels seront transférés vers les autres bases de la compagnie, et des négociations sur l’emploi sont en cours, d’après Air Journal .