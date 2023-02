Volotea s'implante en Allemagne via un accord avec Eurowings

Nous sommes très heureux de lancer nos activités commerciales en Allemagne avec un partenaire de distribution solide et un acteur important dans le pays. L'accord stratégique prévu avec Eurowings est important et unique, puisqu'il permet de couvrir plus de 140 liaisons sans chevauchement et qu'il laisse entrevoir un partenariat plus fort et à long terme

Par ailleurs, Volotea a pour ambition de faciliter les voyages en reliant des villes de taille moyenne importantes mais souvent mal desservies, grâce à des trajets sans escale. Avec des liaisons au départ de Berlin, Düsseldorf, Hambourg et Stuttgart vers des villes telles que Bordeaux, Lyon ou Nantes, nous répondons également aux nouvelles demandes des clients".

Étape par étape, nous renforçons "l’Euro" dans notre marque Eurowings. Nos racines sont en Allemagne, mais nous devenons de plus en plus une compagnie aérienne européenne,

Après avoir établi Eurowings en Europe du Nord et de l'Est avec l'ouverture récente de bases à Prague et Stockholm, notre prochaine étape est d'étendre les possibilités de réservation vers l'Europe du Sud.