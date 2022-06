Du 1er juin au 31 août 2022, les voyageurs en Allemagne pourront utiliser tous les transports en commun de proximité pour 9 euros par mois.



Le ticket à 9 euros est valable sans restriction de trajets pendant un mois dans les trains régionaux, les trains de banlieue, les métros ainsi que dans les bus et tramways. Grâce à l'interconnexion des différentes sociétés de transport, il est possible de découvrir toute l'Allemagne en transports en commun.



Les billets à 9 euros ne sont pas valables dans les trains à grande vitesse comme par exemple IC ou ICE ni dans les bus longue distance.



Les billets peuvent être achetés dès maintenant dans toute l'Allemagne aux distributeurs de billets, dans les gares ou en ligne via les canaux de vente de la Deutsche Bahn.



Les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement. Les enfants de plus de 6 ans paient 9 euros par mois calendaire, comme tous les autres utilisateurs du billet à 9 euros. Il n'y a pas de billet enfant supplémentaire dans le cadre de cette offre spéciale. Pour le transport de vélos, les conditions de transport des différents opérateurs s'appliquent.