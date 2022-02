L’Allemagne veut capitaliser sur son image de destination nature

Si le land de Bade-Wurtenberg et sa Forêt Noire, de l’autre côté du Rhin et de Strasbourg, séduisent en premier les Français, suivi de la Bavière, ils sont toujours aussi nombreux à plébisciter les grandes villes : Berlin, Munich et Francfort en trio de tête. Parce que la culture, sous toutes ses formes, reste la motivation principale des visiteurs : musées, châteaux, opéras, concerts, il y en a pour tous les goûts et tous les styles et pour tous les âges.



Mais l’Allemagne voudrait que les touristes français l’apprécient encore davantage pour sa nature, son littoral, ses forêts, ses lacs, ses pistes cyclables et chemins de randonnée. Elle bénéficie d’une bonne image internationale en tête des destinations durables (4e sur 165 pays passés au crible de l’Université de Cambridge) et d’une (très) bonne réputation pour avoir su gérer la pandémie par des mesures exemplaires.