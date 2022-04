Get Your Group version 6.0

Le configurateur de voyage a été amélioré et complété



Get Your Group possède un configurateur de voyage unique en son genre qui permet de planifier facilement et rapidement des circuits à plusieurs étapes et de réduire jusqu'à 80 % le temps consacré à la planification du voyage.



Il est possible de comparer les prix des hôtels dans les différentes étapes et, une fois les hôtels choisis, de les combiner avec plus de 3000 prestations annexes pour former des voyages complets et thématiques.



Le configurateur de voyage de Get Your Group tient en outre compte des temps de conduite et de repos des chauffeurs, de la hauteur des tunnels et de la capacité de charge des ponts lors de la planification d'un voyage. L'autocariste peut planifier, calculer et réserver un voyage en plusieurs étapes, avec des différentes visites, restaurants ou autres. Tous ces points sont également intégrés dans la planification de l'itinéraire et cela même avec les heures de visite prévues.



Nouveau calculateur de coûts de car intégré





En plus un nouveau calculateur de frais de transport pour des cars a été intégré. Il permet aux autocaristes parmi les utilisateurs de calculer précisément leurs coûts de car pour un voyage planifié dans le système - y compris tous les kilomètres parcourus et les péages pour les autoroutes.



Le prix de base pour le tarif journalier du car, le coût des kilomètres supplémentaires ainsi que d'autres frais comme les repas du chauffeur peuvent être fixés librement par chaque entreprise. Le calculateur de frais de déplacement calcule tous les kilomètres parcourus pour l'ensemble du voyage, y compris les différentes étapes et les musées, restaurants ou sites touristiques visités.



Le calcul de la TVA se fait automatiquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus en Allemagne et à l'étranger. Le système facilite ainsi considérablement le calcul des frais de déplacement.