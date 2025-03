Volotea renforce son réseau au départ de Bordeaux

La compagnie aérienne Volotea poursuit son expansion àet annonce l’ouverture devers Agadir (Maroc) et Prague (République tchèque) à partir deCes ajouts portent àle nombre de destinations desservies par la compagnie depuis l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.Agadir, surnommée la « Capitale du Souss », cette nouvelle liaison sera opérée à raison de, les mardis et samedis, à partir du 4 novembre 2025. Près deseront disponibles sur cette ligne.Volotea proposerapour Prague, les mercredis et dimanches, à partir du 26 novembre 2025, avec une offre de plus de 4 300 sièges.