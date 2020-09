C’est le temps idéal pour redécouvrir Prague et ses alentours en Bohême centrale

La vieille ville de Prague figureet offre au visiteur ébahi le panel de tous les styles d’architectures possibles (baroque, gothique, art nouveau et même cubisme !) dans une ambiance toujours aussi pleine deet deLe pont Charles, le Château de Prague ou encore la Place Venceslas ont vu défiler toutes les grandes époques de l’histoire européenne ; s’ils en portent les couleurs jusqu’à nos jours, ces lieux chers aux touristes ont aussi été pour les tchèquesDe nos jours, tant dans l’hôtellerie que dans la restauration, l’accueil est en République tchèque chaleureux et les services réputés de qualité. Les hôtels ont largement adopté le style d’intérieur sobre nordique et il n’est pas rare d’y trouver saunas et piscine, tant affectionnés des locaux.Prague, située en plein coeur de l’Europe, est devenue une cité moderne, avec ses quartiers excentrés en plein essor où foisonnent lieux culturels, boutiques en tout genre, galeries d’art, restaurants et cafés contemporains, pour un subtil mélange entre culture locale etDes marchés bio, des cuisines du monde entier ou bien encore la douceur des terrasses et des étendus des nombreux parcs de la ville, tout vous subjugue instantanément, tant c’est beau et simple en même temps.Le quartier de Letnà (Prague 7) en est l’exemple, avec son parc qui surplombe la ville : c'est l'endroit rêvé pour une “autre” découverte des lieux où se mélanger aux pragois devant une bonne bière, à simplement regarder la vie autour de soi… Un peu plus loin, dans le même arrondissement, vous pourrez découvrir le Centre d’art Contemporain DOX, lieux fascinant d’architectures qui accueille des expositions surprenantes.Le quartier de Karlin (Prague 8) figure aussi sur la liste des incontournables : Karlin connaît ces quinze dernières années une revitalisation presque excentrique, avec ses bâtisses modernes alliant passé et avenir… Vous y trouverez de nombreux cafés, restaurants et lieux de création singuliers comme la galerie Forum,