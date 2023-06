CFC : Anne Parillaud, marraine du Renaissance

Anne Parillaud apparaît pour la première fois au cinéma dans « L’Hôtel de la Plage » de Michel Lang. Elle enchaîne théâtre, télévision et cinéma, dont deux films de, et avec, Alain Delon : « Pour la peau d’un flic » et « Le Battant ».



La consécration viendra avec « Nikita » de Luc Besson, un rôle culte qui lui vaut le César de la Meilleure Actrice, ainsi que le David Di Donatello de la Meilleure Actrice (César Italien) et une reconnaissance internationale.



Anne Parillaud s’installe aux Etats-Unis en 1991. Elle y tournera plusieurs films dont « Map of the Human Heart » de Vincent Ward et « Innocent Blood » de John Landis. De retour en France, elle partage l’affiche avec Béatrice Dalle dans « À La Folie » de Diane Kurys, avec Daniel Auteuil dans « Passage à l’acte » de Francis Girod et incarne Anne d’Autriche aux côtés de Leonardo DiCaprio, John Malkovich et Gérard Depardieu dans « L’Homme au masque de fer » de Randall Wallace.



Elle tourne aussi bien avec des réalisateurs confirmés, tels que Claude Lelouch ou Catherine Breillat, dont elle incarne l’alter-ego à l’écran dans « Sex is comedy » et pour lequel elle recevra le prix de la Meilleure Comédienne des trophées Femmes en Or (le film fera par ailleurs l’ouverture de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes), que dans des premiers films comme «Gangsters» avec Olivier Marchal.



Elle alterne également comédies populaires et films d’auteur, comme en 2004 avec «Tout Pour Plaire» de Cécile Telerman, « Terre Promise » d’Amos Gitaï, unanimement salué par la critique, ou encore «Deadlines» de Ludi Boeken et Michael Lerner sur les reporters de guerre et pour lequel elle recevra le prix de la meilleure actrice au Festival de Paris. Elle a notamment tourné « Demander la permission aux enfants » d’Eric Civanyan avec Sandrine Bonnaire, puis « Dans ton Sommeil » de Caroline et Eric Du Potet, ainsi que « L’Imbroglio Nel Lenzuolo » d’Alfonso Arau. En 2011, elle tourne « Ce que le jour doit à la nuit » d’Alexandre Arcady.



Ces dernières années, elle a privilégié l’écriture et choisi d’approfondir de nouveaux univers en jouant dans quatre courts métrages français et anglais.



Elle recevra le prix de la meilleure actrice pour deux de ces rôles : l’un en 2013 au Grand Off du court- métrage mondial de Varsovie pour « Désolée pour hier soir » réalisé par Hortense Gelinet, et l’autre en 2015 au Madrid Film Festival pour « Millefeuille » réalisé par Alastaire Clayton.



En février 2018, elle se lance dans une nouvelle aventure avec la pièce « Le Lauréat » au théâtre Montparnasse, mise en scène par Stéphane Cottin, où elle se glisse dans la peau de la célèbre Mrs Robinson, et en 2019, elle incarne une chef infirmière dans la série H24 pour TF1. En 2021 elle sort son premier roman "Les Abusés" aux éditions Robert Laffont, succès commercial encensé par la critique.



En 2022, elle tourne un film italien sous la direction de Giulio Base « À la recherche » et fait une participation dans un spin off de John Wick réalisé par l’américain Len Wiseman. Sortie prévue en 2023.



Aujourd’hui, elle est en écriture de son deuxième roman aux éditions Robert Laffont.