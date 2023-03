Clément Mousset (CFC) : "Nos croisières sont très variées et au départ de France" (Vidéo)

"Il s'avère qu'après la chute de CMV avec mon associé, nous nous sommes battus pour déclencher des financements et nous avons abouti à l'été 2022. Les voyants se mettent au vert. Quand vous avez ça dans le sang vous finissez par continuer et par y croire"

un équilibre entre le segment mass market et le segment luxe



"L'offre est extrêmement variée. Le Renaissance ne fera jamais deux fois le même itinéraire consécutivement. Vous pouvez enchainer 7 voire 8 ou 9 itinéraires sans faire de deux fois le même parcours"

"L'accueil des réseaux a été exceptionnel, nous avons signé avec la quasi totalité des réseaux. Tout le monde nous a ouvert la porte directement"

"nous devrions atteindre une quarantaine de personnes d'ici 2024. Parallèlement nous sommes en train d'armer le navire et de recruter l'équipage".

Après avoir vu son projet avorté en 2020 avec CMV en raison du covid, Clément Mousset, président et co-fondateur de la Compagnie Française De Croisières (CFC) et son associé et directeur général Cédric Rivoire-Perrochat ont relancé leurlance Clément Mousset qui peut voit l'horizon s'éclaircir.CFC s'est doté d'un navire, le Renaissance (ex-Maasdam Holand America) qui est en cours de rénovation aux chantiers de Brest.Le positionnement se veut "premium" : ici ni produits clubs ni du grand luxe, mais "".La nouvelle compagnie proposera, explique le co-fondateur.D'ores et déjà, les équipes commerciales pilotées par Nathalie Lopez Desroches ont noué des partenariats avec les réseaux de distribution.se réjouit Clément Mousset.L'équipe qui compte 18 personnes a vocation à encore grandir :