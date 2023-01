CFC : Nathalie Lopez Desroches nouvelle directrice commerciale

Compagnie Française de Croisières a annoncé la nomination de Nathalie Lopez Desroches au poste de directrice commerciale.Diplômée d’un BTS tourisme et d’une licence en droit et philo, Nathalie Lopez Desroches a fait ses débuts chezen 1995 en tant que régisseuse de spectacles et animatrice GO. Fin 1998 elle rejointcomme responsable animations et loisirs chez Jet Tours et responsable commerciale BLEUS (Austral Lagons).De 2004 à 2010 elle occupe le poste de responsable agence de voyages chezavant d’intégrercomme responsable des ventes Paris/Nord/Centre. C’est en janvier 2018 qu’elle découvre l’univers de la croisière en intégrantau poste de de directrice des ventes France Belgique et Suisse. Depuis mars 2022 elle était formatrice indépendante en école de tourisme.Contact : 06 45 24 72 32