CWT : Nick Vournakis et Derek Sharp nommés vice-présidents exécutifs

CWT a annoncé la nomination de Nick Vournakis au poste de vice-président exécutif et chef de la clientèle et de Derek Sharp au poste de vice-président exécutif et chef de l'expérience des voyageurs.



Ces deux postes relèveront de Michelle McKinney Frymire, présidente-directrice générale (PDG) de CWT, et feront partie de l'équipe de direction de l'entreprise.



Les deux nominations entrent en vigueur le 1er décembre 2021.



Nick Vournakis occupait jusqu'ici le poste de directeur général du développement mondial de la clientèle, avant quoi il était président du secteur militaire et gouvernemental américain.



Il a rejoint CWT en janvier 2000 et a occupé d'autres postes de direction au sein de l'entreprise, notamment la responsabilité des solutions aériennes en Amérique du Nord et la gestion des activités au Canada.



Nick a passé quatre ans chez EY Global Consulting services après avoir obtenu un BA en économie à l'Université de Miami.