Cabo Verde Airlines suspend ses activités dès le 18 mars 2020

Cabo Verde Airlines informe ses clients qu'elle suspendra toutes ses activités de transport à partir du 18 mars 2020 et pour une période d'au moins 30 jours.



Fin février, le gouvernement du Cabo Verde a interdit les vols à destination de l'Italie, ce qui a entraîné la suspension des vols vers Rome et Milan. Le 18 mars, le gouvernement a décidé d'interdire toutes les liaisons aériennes avec le Portugal et les pays européens concernés par l'épidémie de Covid-19, ainsi que pour les États-Unis d'Amérique, le Brésil, le Sénégal et le Nigeria.



Récemment, Cabo Verde Airlines avait déjà suspendu ses vols vers Washington, DC (États-Unis), Porto Alegre (Brésil) et Lagos (Nigéria), annulant désormais des liaisons depuis Boston (États-Unis), Lisbonne (Portugal), Paris (France), Dakar (Sénégal), Fortaleza et Recife (Brésil).