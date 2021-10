Cap sur la Bourgogne, d’Est en Ouest

L’automne est déjà bien entamé, le soleil se fait plus discret et les jours raccourcissent ? Qu’à cela ne tienne la belle Bourgogne a encore bien des trésors à découvrir en arrière-saison, d’est en ouest et invite à une escapade de 48 heures ou plus.

Que ce soit Gray, ville de bord de Saône, Vesoul, Champlitte, Sens, Joigny ou Auxerre, la Bourgogne de la « douceur de vivre » et du patrimoine est bien là !

48 heures côté Est…

Gray Val de Saône



Se laisser guider sur le circuit des Cadrans Solaires ou emprunter celui des fontaines et lavoirs, franchir la porte de la basilique Notre-Dame, admirer le toit en tuiles vernissées de l’hôtel de ville ou s’émerveiller en visitant l’hôtel-Dieu du 18ème siècle…Pas de doute, Gray regorge de pépites.

Mention particulière au Musée Baron-Martin, classé Musée de France ; situé dans l’ancien château du 18ème siècle, il est à la fois musée d’art, d’histoire et d’archéologie.



Vesoul



Des œuvres du peintre Jean-Léon Gérôme, enfant du pays, au lac de Vaivre qui s’étend sur 86 hectares, en passant par le marché, le charme opère déjà.

On prend de la hauteur direction le belvédère de Notre-Dame de la Motte. Ici une statue de la vierge protège les habitants, les vésuliens, dans une attitude pleine de compassion. …mais l’endroit vaut surtout le détour pour son panorama sur la ville.

Moyen Âge, renaissance, siècle des Lumières …les demeures et monuments de la ville témoignent encore de la prospérité de cette bourgade au cours des siècles.



Là aussi une mention particulière au musée Georges -Garret, ancien couvent des Ursulines, qui abrite un parcours muséographique en deux sections : l’une consacrée à l’archéologique avec une collection de stèles funéraires gallo-romaines impressionnante et l’autre

dédiée aux œuvres peintes et sculptées de Jean-Léon Gérôme , né à Vesoul en 1824 et chef de file de l’Art Pompier ; ses œuvres invitent à pénétrer dans l’univers de ce grand artiste, de l’Histoire ancienne à l’Orient contemporain.



Château de Champlitte



Tout le premier étage du château de Champlitte est donc occupé par le Musée des Arts et Traditions Populaires avec des objets et mobilier datant de la fin du XIXème siècle et du début du XXème, représentatifs de la vie quotidienne dans la campagne. Chaque pièce raconte une histoire : les ateliers d'artisans qui travaillaient le cuir, le chanvre, le fer ou encore la dentelle, les lieux communautaires tels que l'épicerie, la chapelle, le café, la salle de classe ou encore la pharmacie, où chaque flacon est soigneusement étiqueté.



Le Salon du château de Champlitte, quant à lui, rappelle la richesse et l'élégance de la famille de Toulongeon, qui a été propriétaire de cette demeure jusqu'en 1825. On peut y admirer des papiers peints panoramiques, installés au siècle des Lumières.



48 heures côté Ouest…

Sens



Zoom sur la cathédrale et les Trésors de la cathédrale : La cathédrale Saint-Etienne de Sens est la première cathédrale gothique de France. Un monument dont l’architecture élancée, les verrières, vitraux, sculptures continuent d’éblouir les visiteurs.



Le Trésor de la cathédrale de Sens, quant à lui, est constitué de la chapelle privée des archevêques, de la salle du « Trésor » et de la tribune. Il renferme des collections célèbres, dont les tissus anciens constituent le fonds le plus original : la majorité sont des étoffes coptes, persanes, byzantines (suaires de saint Siviard, sainte Colombe et saint Loup…) et des vêtements liturgiques tels que chasubles, vêtements sacerdotaux de Thomas Becket du XIIe siècle et de saint Edme du XIIIe siècle.



Parmi les tapisseries, deux remarquables parements d’autel du XVe siècle représentent l’Adoration des Mages et le Couronnement de la Vierge et des œuvres d’orfèvrerie, des émaux et des ivoires complètent cette collection.



En marge de la cathédrale, Sens déploie d’autres arguments patrimoniaux indéniables : le palais synodal, la Maison d’Abraham du 16ème siècle destinée aux tanneurs, le fastueux hôtel de ville construit sous la 3ème république.



Dans cette déambulation, passage obligé par les halles de type Baltard du marché couvert !



Enigme à Sens…



Partir en immersion dans la ville de Sens à la Renaissance. A l’aide d’un smartphone ou d’une tablette (empruntée à l’office de tourisme), il faut résoudre 22 énigmes en 14 étapes….et découvrir ainsi le nom de cet artiste sénonais comparable au Michel-Ange français…suspens, suspens.



Joigny



Puis se dessinent les vestiges de remparts et portes médiévales, les élégantes façades Renaissance et le château des Gondi qui surplombe la ville.

Labélisée « Villes et pays d’art et d’histoire » et « plus beau Détours de France », Joigny possède 19 monuments classés. Outre son patrimoine culturel, les côteaux de vignes, notamment ceux de la fameuse Côte Saint Jacques, complètent ce paysage de carte postale.



Coup de projecteur sur le « Tour en Val d’Aubry », une boucle balisée de 8 kilomètres à la découverte du patrimoine naturel et architectural de cette cité pleine de charme.



Zoom sur une étape gastronomique incontournable : Restaurant de la Côte Saint jacques

Doublement étoilé, le chef Jean-Michel Lorain s’inscrit dans l’histoire de sa maison où depuis 3 générations, les Lorain vouent un amour à la gastronomie et à l’art de vivre, et vivent une passion pour leur maison et pour la véritable tradition familiale.



Auxerre



Douce alchimie de bois, de pierre et d’eau, la ville se découvre au fil de ses étroites et tortueuses ruelles pavées héritées du Moyen Âge.

S’il est une ville bucolique qu’il est agréable de parcourir sans modération, c’est bien Auxerre !



Le saviez-vous : Cadet Roussel a vécu à Auxerre ; son héritage ? Un circuit piétonnier matérialisé par des bronzes scellés au sol permet la découverte du centre historique pour les amateurs de patrimoine. Ce circuit de 5 km se fait librement, chacun à son rythme. Une brochure explicative (en français, anglais, allemand, italien et néerlandais, disponible à l'Office de Tourisme d'Auxerre) accompagne ce circuit et présente les 67 curiosités de la ville.



Visite exceptionnelle des Fesques de la crypte de L’Abbaye Saint Germain :

L’Abbaye Saint germain fut fondée par la reine Clotilde, épouse de Clovis, au Ve siècle. Nécropole des évêques d’Auxerre, l’abbaye connut son heure de gloire au IXe siècle en abritant la prestigieuse école d’Auxerre, qui fut l’un des centres de la Renaissance carolingienne.



Coup de projecteur les fresques médiévales remarquables de la crypte.

L’abbaye abrite également un musée d’Art et d’Histoire, qui retrace l’histoire de la ville depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque médiévale.



Pause Cocooning La Côte Saint Jacques, à Joigny



Nichés au bord de l’Yonne, l’espace Spa et Bien-Etre de 800 m² et les chambres et suites de caractère de

Le château de Ribourdin, à Chevannes



A deux pas d’Auxerre, en contrebas du charmant village de Chevannes, le

Château de Rigny



Situé en bord de Saône, le

Et si l’on se projette au printemps : le Tourisme Fluvial y est à l’honneur !



En effet la saison, pour les quatre grandes sociétés de location de bateaux en Bourgogne, commence à la fin du mois de mars et s’étend jusque fin octobre. Le Boat, Les Canalous, Locaboat et Nicols proposent un large choix de bateaux de 2 à 12 personnes pour une durée d’un week-end, d’une mini semaine ou d’une semaine sur les rivières et canaux de Bourgogne.

Contact Marie-Hélène VERNEREY

mh.vernerey@bfctourisme.com

Mobile : 06 32 03 74 76



