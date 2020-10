Cédric Renard d'Emirates prochain invité des entretiens de l'AFTM

Cédric Renard, directeur général France d'Emirates sera le prochain invité des Entretiens de l'AFTM le mercredi 4 novembre à 11h.



D’une durée de 40 minutes, diffusés sous le format d’un « webinaire live » et ouverts à tous, ces entretiens sont dirigés par François-Xavier Izenic, journaliste et conférencier.



Cédric Renard a rejoint la compagnie en 2017.



Avec ses équipes, il est responsable de tous les aspects commerciaux et opérationnels des activités d'Emirates en France, supervisant les fonctions de vente et de service aux passagers, du fret et des opérations aéroportuaires de la compagnie.