Certificat de vaccination numérique : l'OMS et l'Estonie signent un accord de partenariat

L’OMS et l’Estonie ont convenu de coopérer à l’élaboration d’un Certificat international de vaccination numérique, une « carte jaune intelligente » indique l'OMS dans un communiqué.



L’accord signé le 5 octobre 2020 entre Jüri Ratas, premier ministre estonien, et le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, porte sur la collaboration à un ensemble de projets et d’innovations en matière de santé numérique, outre le certificat de vaccination.



"Il s’agit notamment d’un cadre mondial pour l’interopérabilité des données sanitaires, de lignes directrices pour les systèmes nationaux de prescription et de délivrance électroniques, ainsi que de la Feuille de route européenne pour la numérisation des systèmes de santé nationaux."



« L’Organisation mondiale de la santé peut jouer un rôle énorme dans la gouvernance mondiale de la santé numérique. Notre projet pilote offre à l’Estonie une occasion extraordinaire d’aider la communauté internationale dans la lutte contre la COVID-19, et de permettre au monde entier de profiter de notre expérience dans le domaine de l’instauration de services numériques », a déclaré le premier ministre Ratas.