Cet été, -25% sur les croisières Norvège/Spitzberg Tout inclus

La compagnie Hurtigruten, expert historique de la destination, propose les croisières offrant la découverte la plus approfondie de la Norvège.

Que ce soit à bord de l’Express Côtier, véritable ligne de vie pour les villages de la côte, ou à bord du Spitzberg Express, nouvel itinéraire avec service premium, chaque passager trouvera le meilleur moyen de découvrir toutes les beautés de la Norvège.



Rédigé par HURTIGRUTEN le Lundi 11 Mars 2024

Le Spitzberg Express en bref 16 jours des Fjords aux glaciers de l’Arctique



● Un itinéraire inédit

Fjords, îles Lofoten ou Cap Nord, mais aussi l'île du Spitzberg durant 3 jours de navigation au cœur des plus beaux paysages sauvages de l’Arctique. Au total, 13 longues escales (environ 6 heures).



● Une véritable croisière

À bord, conférences thématiques, ateliers, présence d'un photographe dédié et dégustations culinaires rythment le programme.



● Une restauration Premium avec boissons incluses

Une gastronomie non seulement basée sur des produits locaux mais aussi revisitée et sublimée.

3 restaurants : Flora, le restaurant principal alternant buffets et menus 3 plats, Árran, la brasserie d’inspiration Sami avec ses plats traditionnels ou encore Røst, le restaurant gastronomique (optionnel).



● Langue française parlée à bord

✔ Présentations, points d’intérêt et encadrement des débarquements

✔ Annonces et informations écrites en français : journaux de bord, description des excursions

✔ Guide local parlant français durant les excursions des principales escales (ex. Ålesund, Tromsø, Svolvær, Honningsvåg, Brønnøysund). Minimum de 6 participants et sous réserve de disponibilités.



● Embarquer l’été, la meilleure saison pour découvrir la Norvège et le Spitzberg



Les offres du moment Spitzberg Express

Offre : -25% par personne en réservant avant le 30.04



Dates de départ 2024 :

3*, 17* et 31 mai

14 et 28 juin

12 et 26 juillet

9* et 23* août

6* septembre



*avec accompagnateur français



Offre fidélité : 2 pour 1 en réservant avant le 25.03

pour les membres du programme de fidélité 1893 Ambassador.

Express Côtier

Jusqu’à -500€ par cabine en réservant avant le 30.04

Départs d’avril à septembre 2024



Départs avec accompagnateur français

Dernières disponibilités en juillet

Départs disponibles en août : 02, 7, 11, 16, 24 et 29 août 2024

Hurtigruten part en campagne Ces offres sont mises en avant depuis le 24 février et jusqu’à début avril



Radio

Europe 1

RTL

Radio Classique

France Info



Presse

Obs, Télérama, La Vie, Marianne, valeurs Actuelles, L’Express, Figaro Magazine, Historia, Psychologies, Opéra Magazine



Catch up TV

Le spot TV sera diffusé avant certains programmes replay de France TV et Arte

