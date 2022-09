Changement de direction à la Maison de l’Alsace à Paris

Charlotte Formhals, 26 ans a débuté sa carrière dans les médias. « Avant de rejoindre la Maison de l’Alsace, j’étais journaliste pour l’émission économique « Capital » diffusée sur M6.



Durant ces 4 années, j’ai décrypté et analysé les modèles économiques de nombreuses entreprises, touchant des secteurs d’activité très différents. Le temps passé en tournage aux côtés de ces entrepreneurs a été formateur et m’a permis de découvrir différentes stratégies entrepreneuriales. »



Elle poursuit en témoignant de son attachement à sa Région : « L’Alsace est une partie inhérente de ma vie et aujourd’hui j’ai à cœur de pouvoir contribuer à son rayonnement en rejoignant l’équipe de la MDA.



C’est une région incroyablement dynamique et une terre de talents. La Maison de l’Alsace est son ambassade. Je veux que chaque entreprise d’ici ou d’ailleurs se sente ici chez elle et sache que nous ferons tout pour rendre l’expérience inoubliable.



Je veux que les Alsaciens puissent être fiers de cette belle vitrine qui continuera plus que jamais à promouvoir leur savoir-faire » .