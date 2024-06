China Eastern Airlines étend ses horizons avec la livraison de nouveaux C919

Le soutien du gouvernement chinois et le processus de certification soulignent l'importance stratégique du projet C919. Celui-ci vise à réduire la dépendance de la Chine envers les avions étrangers et à renforcer sa position dans l'industrie aéronautique mondiale.



La commande de 100 jets C919, passée l'année dernière, commence à être honorée, avec une croissance continue de la flotte de China Eastern Airlines. Selon le calendrier de livraison, la compagnie devrait disposer de 10 avions C919 d'ici la fin 2024, ce qui lui permettra d'ouvrir de nouvelles routes aériennes.



Grâce à l'expansion rapide de sa flotte de C919, China Eastern Airlines cherche "à améliorer son image de marque et la rentabilité de ses vols, tout en garantissant des services sûrs et de haute qualité."