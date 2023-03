Chypre 2023 : Développement de sa présence pour cette saison

Autre classement ayant été publié en ce début Mars, celui du FdI Magazine , appartenant au Groupe du Financial Times . La capitale historique Nicosie se hisse encore en tête du classement des petites villes européennes du futur pour 2023, sur le critères de l’attractivité pour des investissements directs étrangers (FDI).



Basé sur 5 catégories : Le potentiel économique, un environnement favorable aux entreprises, la connectivité, le capital humain et style de vie et enfin le rapport cout-efficacité.



V- Développement des Infrastructures locales



Pour faire face à tous ces engouements et se faire une position sur le marché très concurrentiel des destinations méditerranéenne, Chypre continue à développer ses infrastructures et mettre en place des projets touristiques attractifs.



Par exemples, la construction de la belle marina d’Ayia Napa, regroupant Yatch club, restaurants et complexes d’appartements et villas de luxe.



Enfin ouverture internationalement attendue : le complexe intégré du City of Dreams Mediterranean pour Juin 2023, avec le plus grand Casino d’Europe. Le but étant d’attirer une nouvelle clientèle à Chypre. Ou encore à Larnaca, l’immense projet pour l’ancienne zone portuaire de sa Bay, visant à transformer la ville et son tourisme.



