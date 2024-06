Clap de fin pour la première édition de l’odyssée Nouvelles Frontières en Argentine

« Merci TUI pour ce voyage exceptionnel, plein de souvenirs dans la tête, destination exceptionnelle » Anne-Sophie Marchand TUI Store Blois.



« Quel voyage exceptionnel nous venons de vivre. Des étoiles plein les yeux, des souvenirs qui me marqueront à jamais ! Merci pour tout » Lucile Heriveau Axans Voyages Orléans.



« Immense merci à TUI et à Nouvelles Frontières pour cette expérience unique, la destination était juste incroyable et l’ambiance au top » Anaïs Continsouzas, Perier Voyages Fécamp.



« Un voyage de fou inoubliable, un grand merci aux organisateurs TUI & à Nouvelles Frontières pour cette odyssée incroyable, vous avez réalisé mon rêve » Myriam Duval, TUI Store Paris Montparnasse.



« Après plus d’un an de travail pour organiser l’odyssée Nouvelles Frontières, nous sommes récompensés par le retour des participants qui nous indiquent être marqué à vie par ce voyage exceptionnel. Cette opération a été imaginée à long terme afin de l’installer chaque année dans le paysage B2B français. L’objectif est de mettre en avant l’expertise de Nouvelles Frontières à travers des destinations mythiques » indique Romain Rortais, directeur du service formation et support des ventes de TUI France.



« Ce voyage caractérise parfaitement l’ADN de Nouvelles Frontières : aller à la rencontre de la population locale, s’immerger dans une culture nouvelle, découvrir des paysages où l’on se sent seul au monde, où le silence de la Patagonie règne. C’est un voyage à l’image de cette belle marque qui est en pleine redynamisation. Les voyageurs ont pu tester l’application mobile Nouvelles Frontières lancée en début d’année et tester une future nouveauté pour nos voyageurs, la carte e-sim, donnée au début du voyage » souligne Grégory Gérard, directeur de la production Nouvelles Frontières.



Désormais, chaque voyageur reprend sa route dans l’Hexagone mais espère se retrouver en 2025 lors de la prochaine édition de l’odyssée Nouvelles Frontières dont la destination reste à ce jour une surprise !