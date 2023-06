Clos Lucé : exposition Léonard de Vinci et la dissection

D’un abord qui pourrait sembler rébarbatif, ces planches de dissections sont de vraies œuvres d’art et on peut deviner l’usage qu’il en fera pour donner encore plus de réalisme à ces tableaux.



L’exposition a été notamment organisée par deux commissaires, experts de Léonard de Vinci, Dominique Le Nen, chirurgien et professeur des universités, et Pascal Brioist, professeur d’histoire moderne à l’université de Tours. Leurs regards croisés associent la connaissance historique et la technique chirurgicale.



Les deux experts ne tarissent pas d’éloge et d’admiration pour la précision et la modernité des techniques déployées par Léonard de Vinci à la Renaissance.



Elles préfigurent souvent des inventions dans l’univers chirurgical qui n’apparaîtront que des siècles plus tard.