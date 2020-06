Club Med : 240 millions d'euros pour relancer la marque au Trident

Club Med est entré dans la crise COVID-19 avec un modèle économique performant, générant une croissance rentable, un free cash-flow positif et une situation financière solide.



En 2019, à taux de change comparable, le volume d'activité des Resorts du Club Med a augmenté de 5%, s'élevant à 1711 millions d'euros.



L'EBITDA courant s'élève à 306,2 M€. Selon des normes comptables comparables (hors effet de l'IFRS 16 en 2019). Il a progressé de 10,5 % par rapport à l'année précédente, grâce à la stratégie de montée en gamme globale et à la croissance des ventes digitales du Club Med.



Sur le plan financier, le free cash flow a été positif ces 3 dernières années . Les mois de janvier et février 2020 ont été très performants, avec un volume d'activité en hausse de 8 % par rapport aux deux premiers mois de l’année précédente et un EBITDA récurrent en hausse de plus de 20 %.



La ligne de crédit de 300 millions d'euros, négociée en août 2019, avec des liquidités de plus de 200 millions d'euros disponibles fin mars dernier ont donc permis au Club Med d’entrer dans la crise avec une situation financière solide.



Compte tenu de l’impact sans précédent de cette crise, le Club Med a dû sécuriser sa trésorerie et prépare la reprise de son activité.