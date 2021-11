Commandant Charcot : une brochure inédite au format "magalogue"

A mi-chemin entre un magazine et un catalogue, « Odyssées polaires » est une nouvelle brochure de 188 pages mêlant une formidable immersion dans les mondes arctiques et antarctiques et une vision exhaustive de tous les voyages proposés à bord du Commandant Charcot.



En ligne avec les engagements RSE de la compagnie, le « magalogue » est consultable en version digitale sur le site web PONANT (Voir infra)– ponctué de QR codes permettant d’accéder à du contenu audiovisuel et interactif en ligne.



Dès le mois de décembre prochain, il sera également disponible dans une version imprimée en papier recyclé.



Voyager avec PONANT, au-delà de l’expérience des sens, donne à réfléchir, à mieux comprendre et mieux connaître ces environnements prodigieux.



Une volonté partagée qui se retrouve dans les pages de ce support hybride au travers, notamment, de nombreux témoignages des équipes d’expédition du Commandant Charcot.



Ainsi, « Le pôle Nord, le pôle Sud et vous » donne un avant-goût de ces grands espaces à couper le souffle, tandis que « La vie à bord » dévoile l’intérieur design, élégant et chaleureux du navire ainsi que ses équipements et services raffinés, ou encore « Charcot, un destin polaire » permet de découvrir tout un pan de l’histoire.