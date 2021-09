Compagnie des Alpes : Alexia Cadiou, nouvelle Directrice Financière

Depuis 2016, Alexia Cadiou était Directrice Administrative et Financière de la Business Unit France Suisse de RATP développement, dont elle a accompagné le développement et la structuration, acquérant une solide expérience de la fonction finance au service de la stratégie, des opérations et des organisations.



Elle était auparavant Directrice des Fusions Acquisitions et du contrôle des appels d’offres de ce groupe entre 2013 et 2016. Elle a débuté sa carrière chez Arthur Andersen en audit puis en Transaction Services chez Ernst & Young. Alexia Cadiou est diplômée de l’EDHEC.