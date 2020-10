Compensation carbone : Supertripper s'associe à GoodPlanet

Supertripper s’associe à la Fondation GoodPlanet pour proposer la compensation carbone des voyages de ses clients.



Le spécialiste des déplacements professionnels permet à une entreprise cliente de connaître l’empreinte carbone et compenser chaque voyage de ses collaborateurs via une option directement intégrée à la plateforme Supertripper.



"Grâce à des recommandations en temps réel lors de la recherche d’un billet, le voyageur peut choisir de minimiser son impact CO2 en optant pour des transports plus sobres en carbone. Pour contribuer à la compensation carbone de son déplacement, il lui suffit ensuite de l’indiquer au moment de finaliser sa réservation" explique un communiqué de presse.



Chaque mois, un bilan carbone et un certificat indiquant les projets qui ont bénéficié des fonds issus de la compensation carbone sont automatiquement générés sur la plateforme, tel que le financement d’un cuiseur solaire ou la valorisation des déchets à Madagascar.