Conclave des Patrons : l’album-souvenir de la 1ère édition à Marseille

"Merci pour cette très agréable et instructive parenthèse marseillaise.



Amitiés



Jean-Pierre Mas, président des EdV



"Bonjour Jean et l'équipe TourMaG.

Bonjour a tous,



Bien rentré et mille mercis pour cette parfaite organisation, grande harmonie et excellents échanges. Courage, réinvention mais surtout communication positive et dynamisme :-)

A bientôt "



Edouard Georges (Phoenix Voyages)



"Ce fut un réel plaisir de se retrouver en votre compagnie, merci à toute l’équipe de TourMaG et à l’Office de Tourisme pour un superbe accueil...

Cet instant amical et d’échanges prend encore plus de place dans nos esprits avec ce qui nous attend pour les semaines à venir.

C’était tout simplement un bon moment, riche de rencontres et de passions, tellement conforme à ce que nous souhaitons vivre dans nos belles activités et professions dédiés aux voyages...

Bon courage à toutes et tous, il en faut.... et accrochons-nous à cette idée que les beaux jours reviendront !"



Stéphane Le Pennec (Salaün Holidays)



"Merci encore pour tous ces moments d'échange et de convivialité ! Nous en avons tellement besoin au quotidien en ces temps difficiles ! Merci et à bientôt j'espère."



Anne-Sophie Lecarpentier (Périer Voyages)



"Bonsoir

Je tiens à vous féliciter pour votre accueil aussi professionnel que gentil et attentionné. Je suis heureuse d’avoir participé à ce bel événement !"

Christine Crispin (Climats du Monde)



"Bonsoir à tous

Cela fait du bien de se retrouver. Merci pour ces bons moments... à consommer sans aucune modération.

Bises virtuelles à tous."



Philippe Taïeb (Jancarthier)



"Bonjour,

Encore bravo pour cette superbe organisation et pour ces très bons moments d'échanges."



Valéry Muggeo (Selectour)



"Bonsoir à tous.

Suis heureuse de vous avoir revus, aussi combatifs et courageux que je vous avais quittés, en début d'année. Soyez prudents."



Christine Giraud (AVIS)



"Bonsoir

Bien rentré. J’étais très content de vous revoir.

A+"



Christophe Suleski (BDV)



"Bonsoir à tous,

Bien rentré à Montpellier, merci Jean, Fabien et Jean-Louis pour nous avoir fait revivre ces moments d’échanges et de partage.

À bientôt "



Stéphane Fulcrand (Salagou Voyages)



"Bravo Jean Louis !

Tu as été un chef d’orchestre exceptionnel. Très belle opération, très bonne ambiance grâce a des sponsors toujours présents malgré une période difficile. JL tu as réussi à nous déplacer quasi tous, chapeau bas ! Et merci également à toute l’équipe de TOURMAG.

À très vite."



Adriana Minchella (CEDIV)



"Bonjour à tous.



Merci pour cette belle escapade marseillaise. Un vrai plaisir d'en revoir certains et un honneur d'en connaitre d autres. Merci Jean-Louis pour ces causeries constructives et ces échanges instructifs.

Merci à l'OT de Marseille de nous avoir fait (re)découvrir des lieux et des visites de qualité.

Ô "Bonne Mère " au plaisir de vous revoir à Marseille, à Paris ou dans un futur, que nous espérons tous proche, aux 4 coins du monde !"



Malika Nebati (Galeries Lafayette Voyages)



"Atterrissage réussi à Nantes, encore bravo pour ce week-end de partage, ravi de vous avoir revus ou découverts.

Bonne reprise et bon courage."



Yvon Peltanche (Eden Tour)



" Bravo et merci à tous d’avoir pris le temps de réaliser le conclave à Marseille ! Jean-Louis, Jean, Fabien, Cyrille, Marie-Pierre, Emilie et Fabienne, merci pour votre passion intacte du tourisme et de Marseille !

Et vive nos beaux métiers !"



Maxime Tissot (Office du tourisme et des congrès de Marseille)



"Bravo à Jean-Louis Roux et Tourmag pour ce conclave très réussi et cette précieuse occasion de partager nos visions et solutions pour préserver nos équipes et nos entreprises face à cette crise inédite !

Vous reconnaissez tout le monde ?"



Guillaume Linton (ASIA)



"Merci à tous et à toutes pour votre présence, votre engagement et pour le respect nécessaire des règles lors des causeries.

Merci pour vos interventions, avis et témoignages. Partager les expériences fait avancer sur le chemin de la recherche de ressources, de solutions et force.

Merci à Avis et à l’OT Marseille.

C’est un travail d’équipe qui soude et fait du bien aussi chez TourMaG.

Amitiés

A+"



Jean-Louis Roux (TourMaG.com)