Pandémie : une occasion gâchée pour le tourisme français ?

Nos compatriotes qui étaient déjà les meilleurs clients de l’Hexagone, seront encore plus nombreux cette année à le sillonner.



Et le phénomène devrait aller croissant dans les années à venir avec l'avènement de nouvelles générations toujours plus sensibilisées aux questions du réchauffement climatique.



Oui, la France a de l’avenir dans nos (vos) rayons, qu’on se le dise. C’est le plus beau pays du monde, celui qui acueille le plus de visiteurs et qui présente la plus grande variété de paysages et produits au monde. Je ne vais pas vous faire l’article, quoique…



L’opportunité est historique. Elle découle directement de la pandémie. Elle ne se représentera peut-être pas (l’opportunité) une seconde fois.



Alors saisissons-là, apprenons à mieux connaître et exploiter le tas d’or sur lequel nous sommes assis depuis des décennies.



Et le premier qui me dira que les Français n’ont pas besoin des agents de voyages pour voyager en France, sort !