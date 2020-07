Condor Ferries reprend ses rotations Jersey - Saint-Malo

Condor Ferries a repris la mer et opère à nouveau ses rotations vers Jersey au départ de Saint-Malo depuis le 17 juillet 2020.



Afin de garantir la sécurité de ses passagers, la compagnie ferries a mis en place une série de mesures sanitaires à bord, comme le port du masque obligatoire pour tous et une capacité réduite à 367 passagers au lieu de 741.



D'autres protocoles ont été introduits, notamment le libre-service pour la nourriture et les boissons, l'installation de marqueurs au sol pour la distanciation physique, des écrans de protection, ainsi que le paiement sans contact pour les achats à bord.



Une procédure d'hygiène renforcée est également mise en place avec une augmentation de la fréquence des nettoyages conformément aux directives internationales. D’autre part, tout le personnel de Condor Ferries a reçu une formation ainsi qu’un équipement de protection individuelle supplémentaire.



À Jersey et à Saint-Malo, les passagers sont invités à s'enregistrer plus tôt que d'habitude pour garantir la sécurité et la fluidité de l'embarquement.