Confidentiel - Les DOM "libérés" ce week-end par une modification du décret ?

Il restera à savoir s'il concernera aussi ou non d'autres départements, territoires et Collectivités d'Outre-Mer.



On sait déjà que la Guyanne et Mayotte (DOM), zones toujours "rouge", ne tireront pas le bon numéro lors de ce tirage.



En revanche, la question reste en suspens pour la Polynésie, la Nouvelle Calédonie et l'Ile de la Réunion.



Si le décret est modifié ce week-end ou en début de semaine, ce sera une bouffée d'oxygène pour les agences de voyages qui disposent encore d'un catalogue de produits limité.



Un catalogue néanmoins en constante progression, avec la volonté des régions françaises d'intégrer la Distribution à leurs réseaux de vente.



Wait and see...