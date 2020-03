Confinement : l'Office de tourisme de la Jamaïque fait sa playlist sur Spotify

C’est le moment idéal pour s’imprégner de l’état d’esprit « Good vibes only » si propre aux jamaïcains"

Every Little Thing is Gonna Be Alright

Pour envoyer un peu de soleil à toutes les personnes qui sont confinées, l’Office du Tourisme de la Jamaïque a concocté une playlist spéciale aux couleurs du pays.Disponible sur Spotify, elle a été spécialement conçue pour mettre à l'honneur les plus grandes légendes musicales de l’île. "conseille l'office du tourisme de la Jamaïque.Reggae, dub, ragga, dancehall…La playlist «» fait la part belle à Bob Marley, Jimmy Cliff, Beenie Man… et bien d'autres !