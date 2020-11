Connections Maurice CTML : Connections Réunion reste totalement viable

Leurs noms pourraient prêter à confusion.



Connections Réunion a souhaité apporter des précisions.



En raison de la crise liée au covid 19 et de son impact sur le tourisme, Connections Maurice CTML a annoncé des difficultés et s'est placé de manière volontaire sous administration. La société est de droit mauricien.



Toutefois Connections Réunion précise qu'elle " n’est pas concernée par cette mesure et reste totalement viable et fiable. C’est une société de droit Français à part entière ".



Elle ajoute que Connections Réunion et Connections Maurice CTML sont deux sociétés totalement indépendantes l’une de l’autre, juridiquement et financièrement.